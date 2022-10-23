Борис Джонсон выбыл из борьбы за пост премьера Великобритании

Борис Джонсон отказался от лидерской гонки в партии консерваторов, а вместе с тем и от борьбы за пост премьера.

Об этом сообщает "Sky News".

Джонсона поддержали 59 депутатов, но для того, чтобы продолжить участие в выборах, ему нужно было достичь 100 голосов.