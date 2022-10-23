Борис Джонсон выбыл из борьбы за пост премьера Великобритании

Борис Джонсон отказался от лидерской гонки в партии консерваторов, а вместе с тем и от борьбы за пост премьера.
Об этом сообщает "Sky News".
Джонсона поддержали 59 депутатов, но для того, чтобы продолжить участие в выборах, ему нужно было достичь 100 голосов.
«Это оставляет гонку открытой для бывшего канцлера казны Риши Сунака, лидирующего в номинациях среди депутатов от тори со 144 сторонниками. В воскресенье несколько давних союзников Джонсона, в том числе Суэлла Брейверман и Стив Бейкер, поддержали Риши Сунака. Бейкер, бывший глава сторонников Brexit, предупредил, что потенциальное возвращение Джонсона будет «гарантированной катастрофой», - говорится в сообщении.