Министр обороны Румынии, призывавший Украину начать переговоры с россией о мире, подал в отставку

Министр обороны Румынии Василий Дынка решил уйти со своего поста после заявления, что переговоры с россией являются единственной возможностью достичь мира в российско-украинской полномасштабной войне.

Об этом он написал в Facebook.

«Я считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не наносить вред процессам принятия решений и программам, требующим плавности вдоль всей цепи командования, и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования министерства, национальной обороны и румынской армии», – сказал Василий Дынку.

Отметим, что Василия Дынка раскритиковали после этого заявления несколько высокопоставленных должностных лиц. Например, президент страны Клаус Иоганнис раскритиковали Дынка за противоречивый комментарий относительно соседней Украины. Он посоветовал Дынку «чаще читать сообщения в прессе, чтобы узнать позицию Румынии, ведь Украина сама решает, как вести переговоры».

Премьер-министр Николай Чуке также добавил, что эти заявления Дынку не отражают официальную позицию Румынии, и что он поговорит с министром обороны.

Также его раскритиковали украинские политики – глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк.