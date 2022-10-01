Новым премьером Британии станет бывший министр финансов Риши Сунак

Экс-канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьер-министром.

Об этом сообщает "Лига.net".

Сунак автоматически победил в избирательной гонке, поскольку его конкурентка, экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала необходимых 100 голосов. Потенциальные кандидаты имели время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки.

Если один кандидат имеет поддержку 100 тори – он становится премьером. Если бы кандидатов с поддержкой 100+ было несколько, тогда проводилось бы онлайн-голосование членов Консервативной партии. Сунак официально вступит в должность после аудиенции у короля Чарльза III.

Как сообщалось, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку. Из-за критики за налоговые инициативы ей пришлось сменить министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов. Борис Джонсон отказался от намерения участвовать в выборах нового лидера британской Консервативной партии, потому что не набрал достаточного количества голосов.