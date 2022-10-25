В проект Госбюджета не заложили средства на выборы в следующем году

В проекте закона о Государственном бюджете на 2023 год не предусмотрены средства ни на местные, ни на парламентские выборы в связи с военным положением в Украине.

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко, пишет "Укринформ".

– Пока в стране военное положение, у нас нет возможности провести выборы. Это невозможно согласно действующему законодательству и Конституции, поэтому Министерство финансов не бюджетировало выборы, - сказал Корниенко, уточнив, что речь идет и о парламентских, и о местных выборах.

В то же время, он отметил, что в случае возможности проведения выборов Центральная избирательная комиссия обратится в Министерство финансов, а Минфин подаст в Верховную Раду проект изменений в Государственный бюджет относительно выделения денег на избирательный процесс.

Следующие парламентские выборы должны пройти в октябре 2023 года, а следующие президентские выборы – весной 2024 года.