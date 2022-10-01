Президент Германии прибыл в Украину

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября приехал в Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Spiegel.

Штайнмайер прибыл поездом утром. Встреча глав двух государств состоится вечером.

Изначально Штайнмайер хотел встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако он в кратчайшие сроки отложил поездку, потому что органы безопасности, очевидно, беспокоились об опасной обстановке.

По прибытии в Киев Штайнмайер сказал: «Мое послание украинцам: мы не просто стоим на вашей стороне. Вместо этого мы будем продолжать поддерживать Украину – экономически, политически и в военном отношении».

Его послание немцам дома было: «Давайте не будем забывать, что эта война означает для людей здесь, в Украине, сколько страданий, сколько разрушений царит. Мы нужны народу Украины».

– Для меня было важно послать украинцам знак солидарности, особенно сейчас, на этом этапе авиаударов с применением беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов, — сказал Штайнмайер, имея в виду свою поездку. Как и многие немцы, я смотрю на людей здесь, в Украине, с восхищением. На их мужество, на их непреклонность, которую они проявляют не только на фронте, но и в обстреливаемых городах, а также в сельской местности.

По сообщению Офиса федерального президента, Штайнмайер и Зеленский теперь хотят обратиться с совместным призывом к немецким городам и муниципалитетам вступить в новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в краткосрочной перспективе и помочь людям пережить зиму. Они особенно страдают от разрушения энергетической инфраструктуры в результате недавних российских беспилотных и ракетных атак.