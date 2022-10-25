Крепко стоим бок о бок: Зеленский встретился с президентом Германии, который взял под патронаж процесс восстановления Черниговщины

Во вторник, 25 октября, вечером президент Владимир Зеленский встретился первым прибывшим в Киев федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает пресс- служба главы украинского государства.

Украинский лидер подчеркнул, что вклад Германии в наш путь в мир и восстановление территориальной целостности – очень весомый.

«Немцев и украинцев связывают общие европейские ценности – свобода и демократия. Прочно стоим бок о бок» , - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что Президент Штайнмайера взял патронаж над процессом восстановления Черниговщины.

«Обсудили с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером многие важные темы. Финансовая и последующая политическая помощь, восстановление Украины, вопросы европейской и евроатлантической интеграции, глобальная продовольственная безопасность. И, конечно, оборонительные потребности нашего государства. В частности, это касается систем артиллерии, бронетехники и других вооружений. Сегодня мы впервые в истории наших двусторонних отношений одобрили совместное заявление Президентов. В частности, она закрепляет личный патронаж Президента Штайнмайера над процессом восстановления Черниговщины. Благодарю за этот визит, переговоры и поддержку Украины!», - говорится в сообщении.

Как известно, 20 октября Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером и в очередной раз обратил внимание на то, что Россия осуществляет воздушный террор мирного населения и целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру, используя баллистические и крылатые ракеты, а также иранские дроны-камикадзе. Была отмечена необходимость активных действий международных партнеров, чтобы как можно быстрее развернуть «воздушный щит» над Украиной.