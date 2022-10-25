Группа конгрессменов отозвала письмо Байдену с призывом изменения стратегии и прямых переговоров с россией

Прогрессивная фракция Конгресса США отозвала свое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвала кардинально пересмотреть стратегию США по войне в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Об этом говорится в заявлении главы этой группы Прамили Джаяпал, которое опубликовали 25 октября, пишет «Гордон».

Джаяпал заявила, что обращение, подписанное 30 левыми демократами, обнародовано без должной проверки.

Это письмо было обнародовано после высказывания лидера республиканцев в нижней палате Конгресса Кевина Маккарти. Он говорил, что США снизят помощь Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре.

«Близость этих заявлений создала неприятное впечатление, что демократы, решительно и единодушно поддерживавшие и голосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, как-то солидаризируются с республиканцами, стремящимися прекратить американскую поддержку президента [Украины Владимира] Зеленского и Вооруженных. сил Украины», – отметила Джаяпал.

Каждая война завершается дипломатией, «и эта тоже закончится после победы Украины», добавила она.