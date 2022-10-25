Президент Зеленский пригласил нового премьер-министра Великобритании в Украину

Президент Зеленский уже пообщался с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и пригласил его в Украину.
Об этом Зеленский сказал во время обращения к нации.
«Сегодня у нас был очень активный дипломатический день, меры для Украины на всех уровнях – высшем, правительственном, парламентском. Утром обратился к участникам Берлинской конференции, посвященной восстановлению и модернизации нашей страны. Ожидаем конкретные решения. Пора не остановить, и зима близко», - рассказал Зеленский.
Он добавил, что начала работу Крымская платформа.
«В Хорватии начала работу Крымская платформа – на парламентском уровне. Мы обязательно освободим Крым, мы вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. Сегодня это еще раз подтвердили. И я благодарен всем нашим партнерам – а это почти 50 государств и международных организаций, – которые помогают именно в парламентском формате», - сообщил глава государства.
Зеленский рассказал о переговорах с президентом Германии.
«Провел очень содержательные переговоры с прибывшим в Украину Президентом Германии. Президент Штайнмайер сегодня посетил Черниговщину – районы, которые были в оккупации. Его там застала воздушная тревога. И, собственно, российский ракетный террор, применение врагом иранских дронов – это то, что было одной из основных тем на наших переговорах », – рассказал Зеленский.
Также Президент побеседовал с новым премьером Британии.
«Говорил с новым Премьер-министром Британии Риши Сунаком. Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться. Пригласил господина Премьер-министра посетить Украину. Спасибо всем, кто помогает нам бороться за свободу! Спасибо каждому и каждому, кто воюет и работает ради нашей победы!», – сказал Президент.