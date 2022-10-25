Президент Зеленский пригласил нового премьер-министра Великобритании в Украину

Президент Зеленский уже пообщался с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и пригласил его в Украину.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к нации.

«Сегодня у нас был очень активный дипломатический день, меры для Украины на всех уровнях – высшем, правительственном, парламентском. Утром обратился к участникам Берлинской конференции, посвященной восстановлению и модернизации нашей страны. Ожидаем конкретные решения. Пора не остановить, и зима близко», - рассказал Зеленский.

Он добавил, что начала работу Крымская платформа.

«В Хорватии начала работу Крымская платформа – на парламентском уровне. Мы обязательно освободим Крым, мы вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. Сегодня это еще раз подтвердили. И я благодарен всем нашим партнерам – а это почти 50 государств и международных организаций, – которые помогают именно в парламентском формате», - сообщил глава государства.

Зеленский рассказал о переговорах с президентом Германии.

«Провел очень содержательные переговоры с прибывшим в Украину Президентом Германии. Президент Штайнмайер сегодня посетил Черниговщину – районы, которые были в оккупации. Его там застала воздушная тревога. И, собственно, российский ракетный террор, применение врагом иранских дронов – это то, что было одной из основных тем на наших переговорах », – рассказал Зеленский.

Также Президент побеседовал с новым премьером Британии.