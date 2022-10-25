Саудовская Аравия подвергла критике США за высвобождение запасов нефти для «манипулирования рынками»

Министр энергетики Саудовской Аравии во вторник подверг критике высвобождение США запасов нефти как попытку «манипулировать рынками», что является последней эскалацией в ссоре с Вашингтоном по добыче нефти.

Об этом пишет со ссылкой на AFP.

«Люди истощают свои запасы на случай чрезвычайной ситуации, истощают их, используют их как механизм для манипулирования рынками, тогда как их основная цель заключалась в смягчении нехватки предложения», - заявил принц Абдул Азиз бин Салман на конференции инвесторов в столице Саудовской Аравии.

«Однако моя глубокая обязанность – дать понять миру, что потеря экстренных запасов может стать болезненной в ближайшие месяцы».

Принц Абдул Азиз не упомянул прямо Соединенные Штаты в своих комментариях о чрезвычайных запасах, но на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что выставляет на рынок последние 15 миллионов баррелей из рекордного выпуска стратегических запасов США.

Этот транш должен был завершить выпуск 180 миллионов баррелей, разрешен весной, в ответ на скачки цен, связанные с войной.

Такие действия США последовали по решению нефтяного картеля ОПЕК+, который Эр-Рияд возглавляет вместе с Москвой, сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день с ноября.

Решение картеля вызвало резкую критику со стороны Белого дома, заявившее, что оно равносильно «присоединению к России» в войне против Украины.

Между тем сотни генеральных директоров и финансовых магнатов находятся в Эр-Рияде для участия в трехдневной инвестиционной инициативе Future Investment Initiative (FII), инвестиционной конференции в стиле Давоса, которая, по мнению аналитиков, подчеркнет геополитическую мощь Саудовской Аравии, несмотря на натянутые отношения с Вашингтон.

FII, часто называемый «Давосом в пустыне», был запущен в 2017 году.

Ожидается, что в конференции примут участие около 400 американских руководителей, хотя, в отличие от предыдущих лет, правительство США не будет представлено.