У Израиля есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США

Президент Израиля Ицхак Герцог представит президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие, что Россия разместила в Украине иранские беспилотники-камикадзе во время своего визита в Вашингтон во вторник и среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Haaretz .

В частности, Герцог проинформирует Байдена, что израильское оборонное ведомство обнаружило в Украине фрагменты иранских ударных беспилотников Shahed-136, а также что в последние недели иранское оружие было использовано против украинского гражданского населения.

Израильская разведка установила, что фрагменты беспилотников, найденные в Украине, идентичны структуре, размеру и нумерации аналогичным беспилотникам, развернутым во время иранских военных учений в декабре 2021 года.

Другие доказательства свидетельствуют о том, что беспилотники, сбитые в Украине, имеют двигатели, подобные тем, что были продемонстрированы Ираном во время выставки в октябре 2014 года.

Встреча президентов США и Израиля по поводу иранского оружия в Украине состоится через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Израиль из-за непредоставления Украине оборонной военной техники.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские Shahed -136, а российские силы используют их под названием Герань . Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношения с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.