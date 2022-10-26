В ближайшее время в Украине развернут первые системы ПВО NASAMS

Производитель Raytheon Technologies передал правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины.

Об этом сообщает Defense News.

По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время.

«Мы только что поставили две системы NASAMS. Два из них мы передали правительству несколько недель назад. Уже скоро их развернут в Украине», - сказал он.

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