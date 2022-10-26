Блинкен назвал ложными утверждения рф о том, что в Украине готовят «грязную бомбу»

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время общения с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отверг ложь россии о возможности применения Украиной «грязной бомбы».

Об этомБлинкен написал в Twitter.

В сообщении он отметил, что в Украине не готовят «грязную бомбу».

«Общался с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и отвергнуть ложные утверждения России о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» на собственной территории».

Напомним, министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что якобы Украина готовит подрыв такого вида оружия. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это рф готова взорвать «грязную бомбу».

В свою очередь, США, Великобритания и Франция опровергли ложные заявления шойгу о «грязной бомбе» и будут поддерживать Украину. В то же время министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление шойгу отметил, что россия готовит провокацию: «на воре шапка горит».