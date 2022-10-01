Пропагандистке Симоньян и депутату госдумы рф Затулину запретили въезд в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая является главным редактором телеканала RT, и депутату Госдумы россии Константину Затулину.

Об этом Маргарита Симоньян и Константин Затулин в своих Telegram-каналах.

Вечером 25 октября Симоньян написала, что Армения запретила ей въезд, как и Затулину, «много лет яростно поддерживающему Армению».

А Затулин сообщил, что получил на депутатскую электронную почту письмо о нежелательности его приезда в Республику Армения, несмотря на приглашение международного «Лазаревского клуба».

В письме Затулину отмечается, что его публичные высказывания в адрес Армении в последнее время наносят вред развитию дружеских и союзнических отношений между двумя государствами.

«Радио Свобода» со ссылкой на армянские СМИ пишет, что Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично «обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны» в Нагорном Карабахе.

Симоньян в начале конфликта, в июле 2020 года, также выступила с критикой в адрес руководства Армении.