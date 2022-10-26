Министр обороны Резников уверен, что Украина получит западные танки и самолеты

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина в будущем получит от союзников танки Abrams, Leopard, а также истребители F-15, F-16 или Gripen.
Это он рассказал в интервью Politico, пишет Бабель .
Министр «очень оптимистичен» в этом вопросе, поскольку у Украины уже много западного вооружения, поставки которого ранее считались невозможными.
– Для меня это пример того, что если вы слышите, что это невозможно, то это будет возможно в будущем, – сказал Резников.
Он заявил, что самым важным решением в ближайшее время должно быть согласование передачи Украине основного боевого танка западного образца. Для этого необходимо политическое решение от США.
- Я уверен, что когда прибудет первый Abrams, у нас появятся Leopard, [БМП] Marder и другие типы тяжелой бронетехники. В Украине у нас боевой полигон, – добавил министр.