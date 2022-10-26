Нацсовет Украины просит признать террористическими организациями три российских телеканала

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призывает правоохранителей признать российские телеканалы «Россия 24», «RTR Планета» и «Первый» террористическими организациями.

Об этом идет речь в заявлении Нацсовета 26 октября

«Из-за систематического последовательного оправдания, публичной поддержки и подстрекательства к совершению Российской Федерацией террористических актов в эфире российских телеканалов «Россия 24», «RTR Планета» и «Первый» эти «медиа» должны быть признаны террористическими организациями в соответствии с украинским законодательством», - сказано в заявлении.

Свою позицию Нацсовет выразил на основе мониторингов этих российских каналов после совершенных ВС рф терактов в Виннице, Еленовке и Чаплино.

Отмечается, что российские телеканалы «Россия 24», «RTR Планета» и «Первый» вещают на спутнике, а потому могут быть доступными для просмотра в Европе.

В своих передачах «Россия 24», «RTR Планета» и «Первый», информируя о терактах в Украине дезинформировали или выборочно распространяли информацию.

Анализ программ в контексте ракетного удара по Виннице зафиксировал, что все выступления на эту тему пытаются рационально обосновать оправдание теракта ВС рф и содержат подстрекательство к совершению подобных актов в будущем.

Информацию о событиях в Еленовке российские журналисты и участники передач в течение трех суток после террористического акта манипулятивно ограничили структурой из 12 нарративов.

Была обнародована ложная информация, аудитории навязывалось одностороннее восприятие. Ответственность за содеянное возлагалась на политическое и военное руководство Украины. Реальные обстоятельства совершенного российской стороной ужасного террористического акта были скрыты.

Относительно ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино. В течение нескольких суток они доказывали, что российские ракетные подразделения целенаправленно целились и попали в поезд, который якобы перевозил украинских военнослужащих и военную технику.

Напомним, Польский Сенат признал российские власти террористическим режимом.