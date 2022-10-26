Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому предложение путина о переговорах – рф получила отказ

Диктатор россии владимир путин через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение о переговорах.

Об этом пишет Ukraine NOW.

- Чтобы говорить о любом диалоге, нужно, чтобы одно государство уважало другое государство, его территориальную целостность, суверенитет и его границы. Именно с таких фундаментальных вещей начинается что угодно. Пока этого нет. А желание российского президента говорить, я думаю, что это не больше, чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием «россия», - сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау.