Власти Венгрии пообещали изьять из скандального учебника по географии страницу, где говорится, что в Украине идет гражданская война

Правительство Венгрии пообещало исправить ситуацию с провокационным содержанием онлайн-учебника по географии для 8-классников, в котором российскую агрессию против Украины трактуют как гражданский конфликт, который раздувают россия, ЕС и США.

Об этом сообщает издание InfoPost.

Госсекретариат образования выпустил поручение, по которому страницу с информацией, которая вызвала волну возмущения, с онлайн-учебника должны изъять.

Как отметила глава Украинской ассоциации «Единство» Виктория Петровская, государственный секретариат еще не обращался к ним с проектом новой редакции текста.

«Из разговора с представителями правительственного кабинета образования, нам кажется, что до этой части учебника восьмиклассники дойдут в феврале-марте», - отметила она.

По информации Infopost, скандальную редакцию учебника было утверждено еще в 2018 году, то есть уже после начала российской агрессии 2014, но еще до вторжения 24 февраля 2022 года.

Напомним, что в школьных учебниках Венгрии написали, что в Украине идет гражданская война – в украинском МИДе призвали опровергнуть эту ложь.