Литва передала Украине внедорожники и другую технику для ВСУ

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27.10.2022 13:24

Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи. В частности, украинские военные получат внедорожники.

Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

«Больше поддержки Украины! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику», – написал глава Минобороны.

Напомним, ранее Минобороны Литвы отправило Украине 105-мм гаубицы.

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