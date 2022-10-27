Директор ЦРУ посетил Киев для переговоров с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс ранее в этом месяце посещал Украину для встречи с Президентом Владимиром Зеленским и другими должностными лицами, поскольку, похоже, война может растянуться на второй год.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника, пишет УНИАН.

– Находясь там, он усилил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в том числе продолжать делиться разведывательными данными, – сообщил собеседник телеканала.

Источники отказались предоставить больше деталей о путешествии главы ЦРУ. Ранее Бернс приезжал в Киев непосредственно перед вторжением россии.

Американская разведка очень помогла украинцам нацелиться на российские склады оружия по линии фронта, атаковать узлы командования и управления, а также находить слабые места в обороне россии, которыми Киев воспользовался в своих контратаках.