Компания Baykar планирует за два года закончить строительство своего завода в Украине

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​заявил, что его компания планирует завершить строительство своего завода по производству беспилотников в Украине за два года.

Об этом сообщает Reuters.

- Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству. В течение двух лет мы хотели бы закончить его, — сказал Халук Байрактар ​​в кулуарах оборонной выставки SAHA в Стамбуле.

Он также отметил, что в этом году его компания, производящая беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Akinci, получит около 1 миллиарда долларов экспортных доходов, что примерно на 50% больше, чем было в прошлом году. По словам Байрактара, полученные средства компания вложит в расширение производственных линий.

- Наши производственные мощности по TB2 составляют 20 единиц в месяц. На 2023 год наша цель – делать минимум 30 единиц в месяц, – сказал он.

Халук Байрактар ​​также заявил, что исследования и разработка скоростного беспилотного истребителя Kizilelma, который, по мнению аналитиков, имеет значительно расширенные возможности для медленных разведывательных и ракетоносных беспилотных летательных аппаратов, также оживятся. По его словам, первый полет этого истребителя ожидается в ближайшие месяцы.

Он также добавил, что испытания беспилотника TB3, который является версией TB2, адаптированной к короткой взлетно-посадочной полосе, будут завершены до конца 2023 года.

Как известно, в начале сентября компания Baykar представила концепт завода по производству дронов, который планируется построить в Киевской области. На заводе планируется выпуск моделей TV2 и Akinci.

Напомним, ранее компания Bayraktar заявила, что не продаст россии «Байрактары», какую бы сумму ей не предложили: «Мы полностью на стороне Украины».