путин включил в состав общественной палаты российского летчика, осужденного в США к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Президент российской федерации владимир путин включил в состав общественной палаты рф летчика Константина Ярошенко, который был приговорен в США к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе путина Ярошенко называют «правозащитником и общественным деятелем».

Российского летчика Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии по запросу Вашингтона. В сентябре 2011 года Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в США.

По данным прокуратуры, Ярошенко принял предложение американских агентов перевезти кокаин из Южной Америки в Африку, а оттуда — в США.

В заключении Ярошенко писал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросил вернуть его в Россию. В письме Ярошенко утверждал, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору и выражал надежду на «гуманность и понимание трудной ситуации». В письме уполномоченному по правам человека в россии Татьяне Москальковой летчик сообщал, что его пытали американские спецслужбы.

27 апреля Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Рид был задержан в августе 2019 года в Москве из-за громкой ссоры с двумя девушками на Ленинградском шоссе. Как утверждало обвинение, американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя, порвав его форму, и ударил его напарника. В июле 2020 года его приговорили к девяти годам колонии.