Штайнмайер заявил, что россия и Германия вступили в новую эру конфронтации, и призвал немцев пересмотреть свое отношениие к россиянам

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о противостоянии россии и Германии и призвал немцев пересмотреть свои представления об отношениях между странами.

Об этом шла речь в его обращении к немецкому народу, передает Bild.

Президент Германии заявил, что россия и Германия вступили в новую эру конфронтации.

Штайнмайер призвал немцев отказаться от старых представлений о россии. По его словам, прежде всего, восточная часть страны должна осознать: россия выступает против Германии.

Федеральный президент сказал, что после объединения Германии в 1990 году, он сам надеялся на мирное будущее — не в последнюю очередь благодаря той роли, которую сыграл президент СССР Михаил Горбачёв. Но сегодня ситуация изменилась — россия своим нападением 24 февраля создала «перелом эпохи».

- Сегодня наши страны противостоят друг другу, — сказал Штайнмайер. - Россия погрузила и нас в Германии в новое время, в период отсутствия безопасности, который, как мы думали, мы преодолели: время, отмеченное войной, насилием и бегством, опасениями по поводу распространения войны в Европе.

Нападение России на Украину — это «атака на все уроки, извлеченные из ХХ века и двух мировых войн», заявил Штайнмайер.

Напомним, 25 октября Франк-Вальтер Штайнмайер побывал с визитом в Украине. После он заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau, что в Украине «все гораздо страшнее», чем считают люди в его стране.

- Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Шокирующими были истории, которые нам рассказывали, – сказал он.

По словам Штайнмайера, «каждый, кто может думать и сострадать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились».

При этом президент ФРГ уточнил, что «мир должен быть справедливым».

- Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. В данный момент мы не на том этапе, – резюмировал Штайнмайер.

Стоит отметить, что во время визита из-за воздушной тревоги Штайнмайер провел около двух часов в убежище в Черниговской области.