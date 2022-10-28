Минобороны рф выдало фото российских научных разработок за доказательство изготовления украинцами «грязной бомбы»

Минобороны рф в своем докладе о якобы создании Украиной грязной бомбы фотографиями в качестве доказательств показало фотографии, на которых, как выяснилось в итоге, изображены российские научные работы.

Об этом сообщает Insider.

Министерство обороны рф опубликовало в своем Telegram-канале пересказ брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который, как и многие другие российские официальные лица, утверждает, что Киев поручил украинским ученым создать так называемую грязную бомбу, чтобы устроить провокацию и обвинить в этом россию. При этом свой брифинг Кириллов снабдил фотографиями, которые были призваны подтвердить эти обвинения.

Это привлекло внимание директора по расследованиям Центра информационной устойчивости Бенджамина Стрика и основателя Bellingcat Элиота Хиггинса, которые проанализировали «доказательства» генерала и пришли к выводу, что на большинстве из них на самом деле изображены российские научные работы.

Два снимка подписаны как «Научно-исследовательские реакторы», которые якобы находятся в распоряжении Украины. Но на одной фотографии - Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова, расположенная в Свердловской области, а на другой - Новосибирский завод химконцентратов, который специализируется на выпуске ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов.

This one is my favourite. MoD claims this is some sort of proof of "Scientific research reactor". Image on the left is from the Beloyarsk NPP in Russia and image on the right is a flipped version of an old clip about the Novosibirsk Scientific and Industrial Complex pic.twitter.com/jWWEz0FIcQ — Benjamin Strick (@BenDoBrown) October 24, 2022

На фотографии, подписанной как «Харьковский физико-технический институт, Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве - термоядерные установки «Ураган», реактор BBP-M», изображен российский реактор ПИК, расположенный в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова. При этом на снимке запечатлен момент, когда лично владимир путин по видеосвязи давал старт энергопуску реактора.

This one is a winner. Russia MoD used an image of its own PIK research reactor as evidence of "radiation hazardous facilities of Ukraine". Putin even Zoomed in on the reactor's launch. Link: https://t.co/VSLWN7Nyxx pic.twitter.com/57XWyjexn6 — Benjamin Strick (@BenDoBrown) October 24, 2022

Остается еще одна фотография, на которой изображены радиоактивные отходы. Когда российский МИД решил поддержать коллег из минобороны и опубликовал эти «доказательства» в своем Twitter, на эту запись обратило внимание правительство Словении, которое узнало фотографию своего Агентства по управлению радиоактивными отходами, сделанную в 2010 году.

«Радиоактивные отходы в Словении хранятся безопасно и находятся под наблюдением. Они не используются для изготовления каких-либо грязных бомб», — заверило правительство страны в своем Twitter.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Кроме того, минобороны рф использовало ровно те же фотографии, с помощью которых российские СМИ в прошлый раз обвиняли организацию «Белые каски» в постановочной химатаке в Хан-Шейхуне. Тогда оказалось, что фото взяты со съемок художественного фильма.

Наконец, на одном из снимков, подписанных «Паника среди населения и увеличение потока беженцев», запечатлены последствия теракта 11 сентября.

The left image in this pair of images from the Russian Ukrainian dirty bomb presentation captioned “Panic amongst citizens and increase in the flow of refugees” is from 9/11. I'm not joking. pic.twitter.com/JbPvXz6IZg — Eliot Higgins (@EliotHiggins) October 24, 2022

А на втором - насильственное перемещение сирийских мирных жителей из окрестностей Дамаска, которое осуществлялось российскими войсками.