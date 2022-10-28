Минобороны рф выдало фото российских научных разработок за доказательство изготовления украинцами «грязной бомбы»

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28.10.2022 16:11

Минобороны рф в своем докладе о якобы создании Украиной грязной бомбы фотографиями в качестве доказательств показало фотографии, на которых, как выяснилось в итоге, изображены российские научные работы.

Об этом сообщает Insider.

Министерство обороны рф опубликовало в своем Telegram-канале пересказ брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который, как и многие другие российские официальные лица, утверждает, что Киев поручил украинским ученым создать так называемую грязную бомбу, чтобы устроить провокацию и обвинить в этом россию. При этом свой брифинг Кириллов снабдил фотографиями, которые были призваны подтвердить эти обвинения.

Это привлекло внимание директора по расследованиям Центра информационной устойчивости Бенджамина Стрика и основателя Bellingcat Элиота Хиггинса, которые проанализировали «доказательства» генерала и пришли к выводу, что на большинстве из них на самом деле изображены российские научные работы.

Два снимка подписаны как «Научно-исследовательские реакторы», которые якобы находятся в распоряжении Украины. Но на одной фотографии - Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова, расположенная в Свердловской области, а на другой - Новосибирский завод химконцентратов, который специализируется на выпуске ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов.

На фотографии, подписанной как «Харьковский физико-технический институт, Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве - термоядерные установки «Ураган», реактор BBP-M», изображен российский реактор ПИК, расположенный в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова. При этом на снимке запечатлен момент, когда лично владимир путин по видеосвязи давал старт энергопуску реактора.

Остается еще одна фотография, на которой изображены радиоактивные отходы. Когда российский МИД решил поддержать коллег из минобороны и опубликовал эти «доказательства» в своем Twitter, на эту запись обратило внимание правительство Словении, которое узнало фотографию своего Агентства по управлению радиоактивными отходами, сделанную в 2010 году.

«Радиоактивные отходы в Словении хранятся безопасно и находятся под наблюдением. Они не используются для изготовления каких-либо грязных бомб», — заверило правительство страны в своем Twitter.

Кроме того, минобороны рф использовало ровно те же фотографии, с помощью которых российские СМИ в прошлый раз обвиняли организацию «Белые каски» в постановочной химатаке в Хан-Шейхуне. Тогда оказалось, что фото взяты со съемок художественного фильма.

Наконец, на одном из снимков, подписанных «Паника среди населения и увеличение потока беженцев», запечатлены последствия теракта 11 сентября.

А на втором - насильственное перемещение сирийских мирных жителей из окрестностей Дамаска, которое осуществлялось российскими войсками.

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