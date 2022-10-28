Верховная Рада намерена забрать мандаты у нардепов Рабиновича и Васильковского, которых лишили гражданства

Васильковский и Рабинович Председатель Комитета по регламенту Сергей Кальченко предложил Верховной Раде досрочно прекратить полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича (запрещена ОПЗЖ) и Игоря Васильковского ("Слуга народа").

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в Верховной Раде под номерами 8160 и 8161, пишет "Украинская правда".

Согласно документам, основанием для такого решения в обоих случаях является прекращение гражданства Рабиновича и Васильковского, что предусмотрено частью 4 статьи 81 Конституции Украины и оговорено в указе Президента Украины от 18 июля 2022 №502/2022.

Напомним, ранее сообщалось, что Рабиновича и Васильковского лишили гражданства Украины вместе с Геннадием Корбаном – бизнесменом, руководившим терробороной Днепра.

Как пишет "Чесно", одесский нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Игорь Васильковский с 24 февраля 2022 года по июнь 2022 года отсутствовал на заседаниях ВР. Ранее сообщалось о наличии у Васильковского гражданства Болгарии.

По состоянию на 2022 год, во фракции «Слуга Народа» он передал в управление наибольшее количество (13) предприятий промышленно-строительной группы своей семьи. В январе нардеп получил 20 тысяч гривен компенсации за жилье. К слову, Васильковский задекларировал также самую дорогую меховую одежду среди депутатов, шуба его жены Елены марки RinDi стоит более 1 миллиона гривен.

По состоянию на июль 2021 года Васильковский имел один из самых низких показателей (54%) голосования в унисон с фракцией "Слуга Народа". Нардеп не голосовал почти за каждый второй законопроект, поддержанный монобольшинством.

Вадим Рабинович с начала полномасштабной войны в Украине находится за границей. 14 февраля 2022 года он написал в Facebook, что война началась, и начал ее Запад против Украины, призывая своих граждан покинуть страну. В марте 2021 года опубликовал на странице в соцсети карты Украины без оккупированного Крыма. Кроме того, там еще изображены оккупированные территории Донбасса с названиями ДНР и ЛНР.