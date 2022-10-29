МАГАТЭ обеспокоено тем, что Северная Корея готовит ядерные испытания

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о наличии признаков подготовки Северной Кореей первого ядерного испытания за последние пять лет.

Об этом сообщает "Укринформ".

– Мы надеемся, что этого не произойдет, но признаки, к сожалению, свидетельствуют об обратном, – сказал Гросси.

Он подчеркнул, что проведение Северной Кореей первого с 2017 года ядерного испытания станет еще одним подтверждением того, что КНДР "продолжает развивать свою ядерную программу полным ходом, что вызывает огромную обеспокоенность".