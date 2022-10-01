ГМО должно быть не в тени, а под контролем, – нардеп Гайду

Несмотря на то, что генно-модифицированные культуры в Украине вроде бы не используются, в последние годы начала поступать информация, что агропроизводители все же выращивают ГМО - сою, рапс, кукурузу, которые устойчивы к гербицидам и дают более высокие урожаи.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время заседания круглого стола, где обсуждали данную проблему, сообщает Верховная Рада.

– Это неприятный сигнал, учитывая тот факт, что Украина занимает ведущие позиции в мире как производитель и экспортер зерновых. Наш потенциал развития и производства продуктов питания колоссальный. А потому никаких теневых историй. Все должно быть понятно, прозрачно, согласно закону, – отметил Гайду.

Система обращения ГМО давно нормирована в цивилизованных странах. Планируется обновить законодательство и в Украине.

- Уже скоро наш комитет рассмотрит законопроект, обновляющий нормы по выращиванию и использованию ГМО. Это нужно производителям, аграриям и потребителям. ГМО должно быть не в тени, а под контролем, – отметил Александр Гайду.

Напомним, депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении законопроект №7636, открывающий возможности для более интенсивной релокации предприятий, а также усилит энергобезопасность.