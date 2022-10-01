Российские спецслужбы организовали протесты, чтобы свергнуть власти Молдовы, - The Washington Post

Российские спецслужбы собираются свергнуть правительство Молдовы из-за ее активного прозападного курса. С этой целью путинские сообщники используют местную оппозицию, которая устраивает в Кишиневе акции протеста против президентки Майи Санду.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает ТСН.

кремль решил сделать ставку на 35-летнего пророссийского политика Илана Шора, ставшего организатором антиправительственных протестов в Молдове. Издание пишет, что один высокопоставленный российский политик назвал Шора "достойным долгосрочным партнером" и предложил молдавскому региону, возглавляемому партией Шора, дешевое российское газовое соглашение. Это стало началом роли Шора как ведущей фигуры в попытках кремля подорвать власти страны.

Конфиденциальные документы, которые получила украинская разведка и издание The Washington Post, иллюстрируют, как москва дальше пытается манипулировать странами Восточной Европы. Эти материалы свидетельствуют, что фсб вывела десятки миллионов долларов из некоторых крупнейших государственных компаний россии, чтобы развивать сеть молдавских политиков и переориентировать страну на москву. В многочисленных интервью Шор отрицал, что получал поддержку из москвы, в частности от кремлевских спецслужб. В то же время он обвинил прозападное правительство Молдовы в приближении страны к "экономическому коллапсу".

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких российских и молдавских организаций и лиц, в частности Шора, заявив, что он "координировал действия с представителями других олигархов, чтобы создать политические беспорядки в Молдове" и "получил поддержку россии", а также работал в июне "с московскими организациями, чтобы подорвать стремление Молдовы присоединиться к Европейскому Союзу”.

Официальные лица Молдовы и США опасаются, что продолжающиеся десятилетиями попытки кремля подорвать власти Молдовы могут лишь усилиться, если россия продолжит терпеть неудачи в Украине.

"В последнее время, когда россия сталкивается с военными неудачами и глобальным возмущением из-за ее жестоких действий в Украине, российские оперативники рассматривают все более отчаянные меры, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию своего влияния", - говорится в заявлении Министерства финансов относительно санкций против Шора и других лиц.

Стоит отметить, что Молдова, которая вместе с Украиной получила статус кандидата в члены ЕС в июне, особенно уязвима к российскому давлению из-за ее почти 100-процентной зависимости от российского газа. Более чем пятикратное повышение цен на газ в этом году существенно отразилось на 2,5-миллионном населении страны.