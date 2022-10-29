Канада опять расширила санкции против россии – в список шесть предприятий, а также руководители правительства и «Газпрома»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 28 октября на заседании Конгресса украинских канадцев в Виннипеге объявил о новых санкциях против россии за ее агрессию против Украины.

Об этом проинформировал сайт правительства Канады.

«Новые ограничения будут направлены против 35 высокопоставленных должностных лиц энергетических предприятий, в том числе «Газпрома» и его дочерних компаний, а также шести предприятий энергетического сектора, причастных к продолжающимся нарушениям россией суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

Трюдо заявил, что Канада ввела санкции в отношении более 1400 физических и юридических лиц россии. Список лиц и предприятий, попавших под ограничения в Канаде, опубликован на сайте МИД Канады.

Предприятиями россии, попавшими под санкции, стали ООО «Молжаниново» (производитель электроэнергии), ООО «Сибуглемет Групп» (угледобыча), ООО «Трансойл» (железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов), ПАО «Лукойл» (нефтяная компания), АО «ННК» (нефтегазовая компания) и страховая компания газовой отрасли СОГАЗ.

В список физических лиц, попавших под санкции, внесены, в частности, заместители председателя правительства россии Александр Новак и Денис Мантуров, исполнительный директор «Газпрома» Виталий Маркелов и его пресс-секретарь Сергей Куприянов, спецпредставитель президента россии по взаимодействию со странами – экспортерами газа Виктор Зубков.

Напомним, Канада настаивает на полном исключении россии из международных организаций.