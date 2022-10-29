Омбудсмен Лубинец заявил, что россию пока не устраивает обмен по формуле «всех на всех»

Большой обмен «всех на всех» пока не устраивает россию, но украинская власть работает над этим вопросом.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в интервью Укринформу.

- Украинская власть действительно предлагает рф большой обмен – всех на всех. Это не устраивает пока российскую федерацию. Но мы над этим работаем. Часто ли меняются планы? Это уже – детали. А их я сказать не могу, чтобы просто не помешать обменам. Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия (со стороны россиян – ред.), что-нибудь происходит для того, чтобы нам точно не облегчить работу, – сказал он.

По его словам, обмены являются сложной процедурой.

- Но обмены же происходят – значит мы неплохо справляемся со своей работой. Когда общество видит результаты нашей деятельности – показатель того, что мы со своей работой справляемся. Или на 100 процентов? Я уверен, что не все довольны, в том числе и мы. Мы будем довольны, когда вернем всех, – заявил Лубинец.

Омбудсмен сказал, что к процессу обменов, начиная от Президента Владимира Зеленского, вовлечено большое количество наших представителей. Чиновник выразил уверенность, что, в первую очередь, если бы не Президент, то большого обмена у 215 человек, который состоялся 21 сентября, точно не произошло бы.

- Зеленский, Ермак, все разведывательные и правоохранительные органы, все входящие в Координационный штаб обращения с военнопленными – все участвуют в этом. У каждого свой участок работы, за который он отвечает, – уточнил чиновник.

По его словам, сейчас общая численность наших героев и героинь, которые уже вернулись домой, составляет более 800 человек. Лубинец заявил, что это – точно не та цифра, на которой украинские власти будут останавливаться.

Напомним, что 26 октября прошел очередной обмен военнопленными, в Украину вернулись 10 воинов.