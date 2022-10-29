Зеленский назначил руководителей 11 военных администраций Херсонщины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей 11 новообразованных военных администраций Херсонской области.
Об этом свидетельствуют соответствующие предписания главы государства.
В Бериславском районе президент назначил руководителями:
- Новоалександровской сельской военной администрации - Александра Левечко,
- Нововоронцовской поселковой военной администрации – Андрея Селецкого,
- Новорайской сельской военной администрации – Александра Шокурова,
- Высокопольской поселковой военной администрации – Анну Шостак-Кучмяк,
В Каховском раойне стали руководителями:
- Любимовской поселковой военной администрации – Сергей Коновалов,
- Таврической городской военной администрации - Николай Ризак,
- Константиновской сельской военной администрации – Алексей Кильдеров,
В Скадовском районе новые руководители:
- Лазурненской поселковой военной администрации – Алексей Марченко,
- Каланчакской поселковой военной администрации – Светлана Фомина.
Кроме того, главой Нижнесерогозской поселковой военной администрации Генического района стал Виталий Кривчик, а главой Дарьевской сельской военной администрации Херсонского района – Иван Корень.
Напомним, Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца ноября.