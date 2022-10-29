Зеленский назначил руководителей 11 военных администраций Херсонщины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей 11 новообразованных военных администраций Херсонской области.

Об этом свидетельствуют соответствующие предписания главы государства.

В Бериславском районе президент назначил руководителями:

- Новоалександровской сельской военной администрации - Александра Левечко,

- Нововоронцовской поселковой военной администрации – Андрея Селецкого,

- Новорайской сельской военной администрации – Александра Шокурова,

- Высокопольской поселковой военной администрации – Анну Шостак-Кучмяк,

В Каховском раойне стали руководителями:

- Любимовской поселковой военной администрации – Сергей Коновалов,

- Таврической городской военной администрации - Николай Ризак,

- Константиновской сельской военной администрации – Алексей Кильдеров,

В Скадовском районе новые руководители:

- Лазурненской поселковой военной администрации – Алексей Марченко,

- Каланчакской поселковой военной администрации – Светлана Фомина.

Кроме того, главой Нижнесерогозской поселковой военной администрации Генического района стал Виталий Кривчик, а главой Дарьевской сельской военной администрации Херсонского района – Иван Корень.

Напомним, Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца ноября.