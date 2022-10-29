Накануне вторжения в Украину в армии рф обсуждали сценарии ядерного удара по Германии, - Spiegel

За несколько недель до вторжения россии в Украину в российской армии обсуждали сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ рф по маневру на Балтийском море в конце прошлого года.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Разведка сообщает, что речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где американская армия хранит ядерное оружие.

В то же время эксперты по безопасности оценивают радиосообщение по-разному. Одни говорят, что использование ядерного оружия обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях. Поэтому с ним не обязательно должна быть связана реальная опасность. Другие считают, что россияне знали о прослушивании, поэтому умышленно назвали цели, чтобы запугать Запад.