Зеленский в ответ на петицию о недоверии мэру Одессы Труханову поручил МВД и СБУ проверить его деятельность

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом обратить внимание на действия и высказывания мэра Одессы Геннадия Труханова, набравшей более 25 тысяч подписей.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Автор петиции заявил, что позицию Труханова сложно назвать проукраинской, а нарративы, продвигавшиеся мэром Одессы, очень напоминают тезисы российской пропаганды. В частности, автор петиции отметил, что мэр Одессы «активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам». Это, по мнению автора, проявляется в том, что Труханов отказывается сносить памятник Екатерине II и памятник Александру Суворову.

«- Выступал за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма (в интервью итальянскому изданию «Corriere della Sera»), и это на седьмом месяце войны;

- высказывал тезис, что «путин не хочет бомбить Одессу» все в том же интервью, на том же седьмом месяце войны, на время, в которое в Одессе был зафиксирован не один «прилет» и смерть из-за кровавой агрессии россии;

- трижды пытался вернуть Одессе коммунистические названия и убрать названия в честь бойцов полка «Азов» и других погибших воинов;

- был, до сих пор является гражданином россии», - добавил он.

Владимир Зеленский заявил, что решение поднятых в петиции вопросов (предоставление правовой оценки деятельности Геннадия Труханова, возможного привлечения его к уголовной ответственности, лишения гражданства Украины, снятия с должности, на которую он избирался) не входит в конституционные полномочия президента Украины.

«Учитывая изложенное мною, отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован», - добавил Зеленский.

Напомним, Труханов заявил, что не призывал к переговорам с россией: «Мы будем бороться до нашей окончательной Победы».