«Ложь эпического масштаба»: Минобороны Великобритании отреагировало на обвинение рф о причастности к атакам на Севастополь и «Северные потоки»

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29.10.2022 19:14

Министерство обороны россии обвинило Великобританию в причастности к атаке на корабли черноморского флота в бухте оккупированного Севастополя и к взрывам на газопроводах «Северный поток».

Соответствующее заявление оккупационное ведомство распространило в субботу, 29 октября.

Там заявили, что атаку на Севастополь готовили «специалисты ВМС Великобритании». Они же, по утверждению российского военного ведомства, причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». Подготовка к атаке и обучение украинских военнослужащих проходили в городе Очаков Николаевской области

На это заявление отреагировали в Минобороны Великобритании.

«Чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны РФ прибегает к распространению лжи эпического масштаба. Эта выдуманная история говорит больше о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», - говорится в заявлении ведомства в Twitter.

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