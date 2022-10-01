После взрывов в Севастополе россия заявила, что приостанавливает свое участие в зерновом соглашении

Россия заявила, что останавливает участие в реализации «зернового соглашения» якобы из-за «теракта» в Севастопольской бухте в субботу утром, 29 октября.

Об этом заявило министерство обороны России.

В минобороны России отметили, что причиной выхода из соглашения является «теракт», совершенный «киевским режимом» якобы с участием специалистов Великобритании. Целью «теракта» были якобы корабли черноморского флота и гражданские суда.

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, привлеченных к обеспечению безопасности зернового коридора, российская сторона останавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», - говорится в заявлении.

Стоит добавить, что, комментируя взрывы в Севастополе, минобороны россии заявило, что якобы пострадали суда, которые обеспечивают «зерновой коридор».

На заявление россии уже отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

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