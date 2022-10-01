Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии

Украина ожидает реакции Турции и ООН на российские заявления о выходе из «зерновой инициативы».

Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному.

– Украина не подписывала с РФ никаких «зерновых соглашений». Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов, - заявил Никифоров.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ведомство рассматривает сообщение минобороны рф о приостановлении россией участия в «зерновом соглашении» как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе.

Он подчеркнул, что российская сторона продолжает всячески торпедировать работу Черноморского зернового коридора, подвергая сомнению целесообразность его дальнейшего функционирования. МИД Украины неоднократно предупреждал об этом, в частности, в заявлении 24 октября, добавил Николенко.

- Сейчас очень важно, чтобы ООН и Турция как гаранторы зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости содержания сотен миллионов людей в мире, в частности в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля, - подчеркнул спикер МИД.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь добавил, что «призывает все государства требовать от России прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам».

Также на заявление россии отреагировали в ООН. Спикер Организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН поддерживает контакты с российскими властями.

- Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является критически важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире, - сказал Дюжаррик.

Стоит отметить, что российский диктатор владимир путин ранее уже угрожал выходом россии из «зерновой инициативы».