Телефон Лиз Трасс взломали агенты, подозреваемые в работе на путина, - СМИ

Личный телефон Лиз Трасс взломали агенты, подозреваемые в работе на президента россии владимира путина.

Об этом сообщает The Mail on Sunday .

Издание пишет, что неизвестные получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками, а также к частным сообщениям, которыми она обменивалась со своим близким другом Кваси Квартенгом.

Взлом был обнаружен во время летней кампании лидерства Тори, когда Трасс была министром иностранных дел, но детали якобы были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом.

Один источник издания сообщил, что телефон был настолько скомпрометирован, что теперь его поместили в запертый сейф в безопасном правительственном месте.

По информации издания, сообщения, попавшие в руки иностранных государств, включали критику Джонсона со стороны Трасс и Квартенга, что привело к потенциальному риску шантажа.

Считается, что они также включали очень щепетильные дискуссии с высокопоставленными министрами иностранных дел о войне в Украине, включая детальные дискуссии по поставкам оружия.

В заявлении, распространенном в Министерстве безопасности в субботу днем, представитель правительства Великобритании сказал:

«Мы не комментируем меры безопасности отдельных лиц»..

Но источник, знакомый с инцидентом, сообщил:

«Это вызвало абсолютный переполох. Это не очень хорошо для разведывательных служб, если телефон министра иностранных дел можно так легко похитить для неудобных личных сообщений агентами, предположительно работающими на путинскую россию».

Как отмечает издание, службы безопасности все больше озабочены угрозой, которую представляют хакеры, работающие на враждебные страны, такие как россия и Китай, а мобильные телефоны считаются слабостью современного государства.

Издание добавляет об израильской системе под названием Pegasus, получающей доступ к телефонам без ведома владельца, можно запускать на телефонах с помощью текстового сообщения. Затем он работает в фоновом режиме без ведома владельца, получая доступ ко всему на устройстве и отслеживая движения человека.

Напомним, что директор Национального разведывательного центра Испании (CNI) Пас Эстебан уволили после того, как телефоны испанского премьер-министра Педро Санчеса и министерши обороны Маргариты Роблес оказались сломанными шпионской программой Pegasus.