Россия признала «недружественными» еще 11 заморских территорий Великобритании

Власти страны-агрессора россии снова расширили список так называемых «недружественных стран». В перечень включили еще 11 государств.

Об этом сообщает правительство россии.

В список попали заморские территории Великобритании: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. Теперь в перечне находятся все 14 подконтрольных Британии земель.

«Изначально в перечне было три подконтрольных Британии территории – остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь все 14 Британских заморских территорий, поддержавших санкции против России, входят в перечень недружественных стран», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россия расширила список «недружественных стран», добавив туда Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. В ЕС осудили россию за такие действия. Потом в перечень добавили острова Гернси, Мэн и Багамы.