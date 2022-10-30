Украина предложила другим странам ввести санкции против членов «Единой России», российских пропагандистов и звезд шоу-бизнеса

Группа под руководством бывшего посла США в россии Майкла Макфола и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака предлагает иностранным государствам ввести санкции против членов партии «Единая Россия».

Об этом Ермак рассказал 29 октября во время участия в формате онлайн в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса, сообщила пресс-служба Офиса президента.

В самом свежем документе, который предложила группа Ермака-Макфола, содержатся рекомендации правительствам ввести санкции также против российских пропагандистов, лидеров мнений и звезд шоу-бизнеса, распространяющих кремлевскую пропаганду.

«Это очень мощный аргумент, и мы ожидаем, что эти санкции будут применены как можно быстрее. Потому что эта война – преступная и российские граждане должны почувствовать ответственность за нее и прекратить поддерживать политику Кремля», – заявил Ермак.



Напомним, Канада опять расширила санкции против россии – в список шесть предприятий, а также руководители правительства и «Газпрома».