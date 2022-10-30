«Давайте обойдем шантаж»: Глава МИД Литвы призвал предоставить военное сопровождение украинским судам с зерном

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал к военному решению о возобновлении работы зернового коридора в Черном море после заявления россии о приостановлении действия соглашения.

Об этом он написал в Twitter.

«Переговоры с Россией не работают. Путин срывает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и дальше ставит под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство и предоставить военное сопровождение. Давайте обойдем шантаж», – написал Ландсбергис.

Разговаривать с Россией не работает. Putin breaks agreements and blackmails все из нас.

Если они действуют на йопардисе Украину гранитные экспорты, свободный мир должен быть проведен в здравоохранении, служащих в military escorts. Let's bypass the blackmail. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) октябрь 29, 2022

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что прекращает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что « россия не место в «двадцатке».

США и ЕС уже призвали россию отменить решение о приостановлении «зернового соглашения».

30 октября глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о том, что дальнейший экспорт украинского зерна невозможен из-за выхода россии из «зернового соглашения».