«Давайте обойдем шантаж»: Глава МИД Литвы призвал предоставить военное сопровождение украинским судам с зерном

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30.10.2022 17:14

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал к военному решению о возобновлении работы зернового коридора в Черном море после заявления россии о приостановлении действия соглашения.

Об этом он написал в Twitter.

«Переговоры с Россией не работают. Путин срывает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и дальше ставит под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство и предоставить военное сопровождение. Давайте обойдем шантаж», – написал Ландсбергис.

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что прекращает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что « россия не место в «двадцатке».

США и ЕС уже призвали россию отменить решение о приостановлении «зернового соглашения».

30 октября глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о том, что дальнейший экспорт украинского зерна невозможен из-за выхода россии из «зернового соглашения».

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