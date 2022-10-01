Польша предложила Украине помощь в экспорте продовольствия

Польша вместе с партнерами из ЕС готова помочь Украине в экспорте товаров первой необходимости после того, как россия заявила о выходе из «зернового соглашения».

Об этом говорится в Twitter Министерства иностранных дел Польши.

Как отмечает МИД, решение россии о приостановлении своего участия в «зерновом соглашении» является очередным доказательством того, что Кремль не собирался соблюдать международные договоренности.

«Польша вместе с партнерами из ЕС готова и дальше работать над тем, чтобы помочь Украине и нуждающимся в перевозке товаров первой необходимости», - добавляет МИД.

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что прекращает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что «россия не место в «двадцатке».

США и ЕС уже призвали россию отменить решение о приостановлении «зернового соглашения». Известно, что Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов, в Одессе осталось загруженное судно для Эфиопии.