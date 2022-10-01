Турция установит на «Байрактары» ракеты, чтобы они могли сбивать «шахидов»

Турецкая компания Baykar планирует вскоре оборудовать беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе, такими как иранские "шахиды".

Об этом сообщил гендиректор Baykar Халук Байрактар, пишет Лига.net.

- В скором времени у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты «воздух – воздух»; не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов… Мы проводим испытания, – сказал Байрактар.

Во время выставки SAHA Expo, которая проходила в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на беспилотниках. Это проверенные боеприпасы, которые могут "изменить правила игры", заявил генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

Сейчас Украина пытается перехватывать дроны-камикадзе с помощью истребителей, но использование беспилотников может стать более эффективным и дешевым решением. По словам Байрактара, иранские дроны – медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями.