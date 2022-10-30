Новый посол Украины, раскритиковал Германию за медлительность в вопросе передачи военной техники Киеву

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, который недавно заменил на этом посту Андрея Мельника, считает, что Берлин мог бы быстрее принимать решения о помощи Киеву.

Об этом Макеев сказал в интервью Bild am Sonntag.

«Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, мне иногда кажется, что это выглядит так, словно немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 км/ч. Вместо того, чтобы быстро поставить то, что действительно помогло бы нам в борьбе с россиянами, нам в течение нескольких недель, а то и месяцев объясняют, почему наши требования не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах», - считает украинский посол.

Он добавил, что решение Германии о помощи Украине принимается «тогда, когда уже слишком поздно».

«Так было с бронетехникой, с артиллерией, с реактивными установками», - говорит Макеев.

Украинский посол считает, что политика «круговых обменов», за счет которых Украина получает советское вооружение, является неэффективной.

«Нам не поможет, если во всем мире будут собирать и отправлять в Украину только советский материал. Целью Германии должна быть скорейшая победа Украины в этой войне, прекращение бессмысленной гибели людей и восстановление мира. Для достижения этой цели нам нужны современные боевые танки. Немецкое оружие спасает жизни», - объясняет он.

Макеев отметил, что Украина неоднократно объясняла немецкому правительству необходимость помощи Украине западным оружием.

«Говоря своими словами, я люблю немецкую дикую природу, особенно Leopard и Marder», - пошутил он.

Напомним, ранее Макеев уже просил Германию передавать больше оружия для ВСУ.