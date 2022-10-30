«Реально – больные люди»: Зеленский о россии, которая с помощью лжи заблокировала зерновую инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытки россии оклеветать зерновую инициативу и обвинить ее в причастности к взрывам на базе российского флота.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Напомним, что в рф заявили, что российский флот якобы атаковали беспилотники, которые выпустили с судов, которые везли зерно из Украины.
Зеленский отметил, что российская блокада приведет к дефициту продовольствия и голоду в странах Африки и Азии.
– Что мир услышал? Что будто кто-то с зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о «боевых птицах», потом – о «боевых насекомых», теперь – о «боевом зерне»... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса, – сказал Зеленский.
Он напомнил, что Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортная зерновая инициатива работала и дальше.
- Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террорист немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство россии больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. И это, кстати, ответ всем, кто говорит о переговорах с россией. Зерновой коридор – это очень конкретный пример. Там сейчас 218 доказательств, что россия не хочет никаких настоящих соглашений. 218 судов, ожидающих возможности везти продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты. Неделю за неделей россия тормозила зерновой коридор, несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью, - отметил Президент.