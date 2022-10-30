«Реально – больные люди»: Зеленский о россии, которая с помощью лжи заблокировала зерновую инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытки россии оклеветать зерновую инициативу и обвинить ее в причастности к взрывам на базе российского флота.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Напомним, что в рф заявили, что российский флот якобы атаковали беспилотники, которые выпустили с судов, которые везли зерно из Украины.

Зеленский отметил, что российская блокада приведет к дефициту продовольствия и голоду в странах Африки и Азии.

– Что мир услышал? Что будто кто-то с зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о «боевых птицах», потом – о «боевых насекомых», теперь – о «боевом зерне»... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально – больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса, – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина со своей стороны сделает все, чтобы экспортная зерновая инициатива работала и дальше.