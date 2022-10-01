ООН, Турция и Украина согласовали движение 14 судов в рамках зернового соглашения

ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зерновой сделки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Совместного координационного центра в Стамбуле.

В заявлении говорится, что три делегации также договорились о проведении инспекций в понедельник для 40 судов, выходящих из порта.

В СКЦ отметили, что российская делегация была проинформирована об этих планах.

В то же время, российский источник пропагандистского агентства «РИА Новости» заявил, что принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зернового соглашения ни к чему не обязывают Москву.

– Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают, – сказал он.

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что прекращает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что «россия не место в «двадцатке».

США и ЕС призвали россию отменить решение о приостановлении «зернового соглашения».