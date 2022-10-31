Новая Зеландия ввела санкции против пропагадистских росСМИ, "вагнеровцев" и руководителей компаний, производящих оружие

Новая Зеландия ввела санкции против России, в частности, пропагандистских СМИ и группы наемников «Вагнера», за вторжение в Украину.

Об этом заявила министер иностранных дел Новой Зеландии Нанае Магуты, которую цитирует One News .

- Мы вводим санкции против 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В список входят военнослужащие, оборонные структуры и их главы, руководимые Россией дезинформационными СМИ, а также военизированная организация и ее командование, - заявила глава МИД.

Магута уточнила, что среди подсанкционных лиц – руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены «неонацистских военизированных групп, связанных с группой наемников «Вагнера».

Также под санкции попали российские дезинформационные СМИ, в частности информационное агентство «ИнфоРос», а также крымский пропагандистский телеканал NewsFront.

– Российская Федерация несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, что является серьезным нарушением международного права. Новая Зеландия особенно обеспокоена недавними атаками России, направленными против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в городах по всей Украине, отметила Магута.

Напомним, в августе Новая Зеландия отправила 120 военнослужащих в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.