Представитель Албании в ООН Ферит Ходжа раскритиковал россию за то, что она загружает Совет Безопасности своими пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не оказывается правдивым.

Об этом заявил во время заседания Совбеза, который созвала рф.

Представитель Албании отметил, что это уже четвертое или пятое заседание Совета Безопасности ООН, созванное по запросу россии, во время которого ни одно из заявлений инициатора заседания не оказывается правдивым. Дипломат подчеркнул, что результат этих заседаний постоянно оказывается «ничтожным».

- Я задаю вопрос: что, Совету Безопасности больше нечем заняться? – возмутился он.

Албанский дипломат добавил, что Совбез ООН не может подыгрывать самозабвенной российской пропаганде, которой сама россия «упивается».

Он также заявил, что нет никаких нарушений со стороны Украины и США. В том числе, о разных патогенах и «комарах».

- Интересно, как эти «комары» проводили бы отличия между россиянами и украинцами, — добавил он.

Напомним, постпред рф в ООН Василий Небензя заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров. Он добавил, что в Украине якобы реализовали проекты по изучению возможности распространения инфекций через птиц и летучих мышей.

Отреагировала на заявления поспреда рф Василия Небензи представитель США Линда Томас-Гринфилд. Она назвала инициированное россией заседание Совбеза ООН о якобы разработке биологического оружия в Украине «колоссальной тратой времени».