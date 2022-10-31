Новое правительство Швеции передаст Украине военную помощь

Швеция приняла решение передать Украине современное вооружение, что демонстрирует обновленную оборонную политику северной страны.

Об этом сказал в интервью Dagens Nyheter глава шведского Минобороны Пол Йонсон, пишет Лига.net.

По его словам, после первой двусторонней встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым официальный Стокгольм активнее возьмется за военную поддержку Украины. Йонсон не уточнил, что именно они поставят на вооружение ВСУ. Министр напомнил три приоритета обновленного шведского правительства: реакция на войну россии против Украины, быстрые инвестиции в оборону Швеции и заявка Швеции в НАТО.

Если судить по словам депутата Микаэля Оскарссона из оборонного комитета парламента, помощью могут стать переносной зенитный ракетный комплекс RBS 70 (имеется четыре варианта/модернизации) в неизвестных количествах и самоходные колесные артиллерийские установки FH77BW L52 Archer. Ранее СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 таких САУ.