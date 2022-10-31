Украине с восстановлением энергосистемы помогут 12 стран – часть оборудования уже доставлена

Двенадцать стран поставят оборудование для обновления энергосистемы Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Зеркало недели".

954 единицы энергетического оборудования поставят Израиль, Испания, Италия, Литва, Германия, Северная Македония, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения, Финляндия и Франция. Среди оборудования, которое получит Украина, генераторы разных типов, автоматические переключатели, тепловые пушки и т.д.

- Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки. Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос, – сказал Кулеба.