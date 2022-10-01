рф заявила, что будет блокировать «зерновую инициативу» – Украина и ООН уверены, что продолжат экспорт

министерство обороны россии заявляет, что приостанавливает движение по так называемому "зерновому коридору", по которому проходит экспорт зерна из Украины.

Об этом пишет "Украинская правда".

“До прояснения ситуации вокруг совершённой Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - заявили оккупанты.

В ведомстве уточнили, что россия "не выходит" из соглашений, а "приостанавливает их действие".

“В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать этот маршрут в военных целях", - заявили в рф.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит выполнять "зерновую инициативу" в рамках договоренностей с ООН и Турцией.

- Безусловно, если россия говорит, что она выходит из зерновой инициативы, говорит о том, что она выходит из договоренностей... Это свидетельствует о том, что россия нарушает эти договоренности, - пояснил Президент. – Я уверен и будем верить, что партнеры смогут успокоить риторику россии. Мы же со своей стороны продолжим зерновую инициативу. Потому что понимаем, что несем в мир и стабильность на рынке пищевой продукции.

ООН не считает, что приостановка россией участия в “зерновом соглашении” означает его отмену, и инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

– Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановку участия в ней россии, – подчеркнул он. - россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок. И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять движущиеся суда (из Украины); вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной – будем проверять эти суда.

В то же время, заместитель генсека ООН добавил, что Организация как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы.