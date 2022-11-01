«Я ненавижу путинскую Россию»: Бизнесмен Тиньков заявил о выходе из российского гражданства

Бывший владелец Тинькофф банка российский бизнесмен Олег Тиньков заявил, что отказался от гражданства РФ.

Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на Instagram предпринимателя.

«Я принял решение выйти из российского гражданства. Я не могу и не хочу ассоциироваться с фашистской страной, которая начала войну с мирным соседом и ежедневно убивает невинных людей. Мне стыдно продолжать иметь этот паспорт», - написал Тиньков на своей странице в Instagram.

Он выразил надежду, что его примеру последуют и другие российские бизнесмены, что позволит ослабить экономику россии и режим путина и, наконец, привести к его поражению.

«Я ненавижу путинскую Россию, но люблю всех россиян, однозначно выступающих против этой безумной войны», - написал Тиньков.

Бизнесмен опубликовал в соцсети справку о выходе из гражданства от 26 октября. По состоянию на 1 ноября пост на который ссылаются СМИ недоступен.

Тиньков стал пятым бизнесменом среди бывших и действующих участников рейтинга российского Forbes. Ранее о выходе из российского гражданства сообщили инвестор Facebook и Twitter Юрий Мильнер, который не живет в РФ с 2014 года и основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. Отец Сторонского — топ-менеджер Газпрома — недавно попал под санкции

В апреле этого года Олег Тиньков продал свою долю в Тинькофф Банке, условия сделки не раскрывались. После закрытия соглашения Тиньков заявил, что продал бизнес за копейки и под давлением из-за своих заявлений против войны в Украине.

28 февраля Тиньков выступил против войны в Украине, заявив, что гибель невинных людей «это немыслимо и недопустимо».

19 апреля банкир опубликовал еще один пост, в котором назвал российские войска говноармией и заявил, что не видит ни одного бенефициара войны в Украине.